محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تغطية ترعة بوش لتوسعة عدد من شوارع مدينة ناصر

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال تغطية ترعة بوش الرئيسية التي يتم تنفيذها ضمن خطة 2023/2024 باستثمارات حوالي 23 مليون جنيه، على أن يتم استكمال أعمال تغطية الترعة باعتماد مالي 16 مليونا و200 ألف جنيها، وذلك في خطة 2024/2025 الجاري الإعداد لها تحت إشراف فني من إدارة التوسع الأفقي بمديرية الري.

وخلال الزيارة استعرض مسؤولو المشروع الموقف التنفيذي للمشروع، حيث أوضح رئيس المدينة أن التغطية الجاري تنفيذها ستؤدي إلى توسعة الطريق من جانب شارع الجيش وشارع أبوبكر من 4إلى 6 متر و2 إلى 4 أمتار على الترتيب، مما يساهم ذلك في القضاء على التكدس المروري في المنطقة، لاسيما وأن شارع الجيش من أهم شوارع مدينة ناصر الرئيسية ويعتبر محوراً رئيسيا إلى الشوارع الفرعية الأخرى.

وأضاف رئيس المدينة أنه يتم الاستعداد ،بعد الانتهاء من أعمال التغطية للمساحة من الترعة الحالية وتوسعة الطريق من جانب شارعي الجش وأبو بكر، للبدء في أعمال تجميل المنطقة على غرار ما تم في المرحلة السابقة في تطوير مدخل مدينة ناصر.

وجه المحافظ بتسريع وتيرة الأعمال، موجها باستكمال التغطية حتى نهاية الكتلة السكنية بالكامل، وذلك تباعا في الخطط الاستثمارية القادمة، لاسيما وأن ذلك يساهم في تحسين الطرق الأساسية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي، وأنه يتيح الفرصة لأعمال التطوير والتجميل بالمناطق والميادين الرئيسية وإضفاء الشكل الحضاري عليها.