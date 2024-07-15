اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يوليو 2024 05:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يتابع إزالة 3 أدوار مخالفة بالمقطم.. صور

الإثنين، 15 يوليو 2024 04:13 م
محافظ القاهرة يتابع إزالة 3 أدوار مخالفة بالمقطم.. صور جانب من أعمال الإزالة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال إزالة 3 أدوار مخالفة وروف أعلى العقار الكائن بالقطعة رقم 50 / 20 بالحى الأول بـ الهضبة الوسطى المطلة على محور ياسر رزق بحى المقطم .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية ، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام المواطنين بالإتصال بالخط الساخن للمحافظة ١٥٤٩٦ للإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتاكد من التراخيص.

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

حملات ازالة بالمقطم
حملات ازالة بالمقطم

 

حملات ازالة
حملات ازالة

 

محافظ القاهرة يتفقد إزالة 3 ادوار مخالفة بالمقطم
محافظ القاهرة يتفقد إزالة 3 ادوار مخالفة بالمقطم

 







القاهرة

البناء المخالف

ازالة المباني المخالفة

محافظة القاهرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة