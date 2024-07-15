محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية

الإسماعيلية -صبرى غانم

وجه اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة والتأكد من سلامة وجودة المنتجات المعروضة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بأن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة شنت حملة على 50 منشأة غذائية على مستوى المحافظة، تنوعت مابين سوبر ماركت ومحال للبقالة والعطارة ومطاعم، للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن إعدام 71 كيلو و20 لتر مواد سائلة من السلع الغذائية متغيرة الخواص الطبيعية وتحرير 49 محضر، وتنقسم المحاضر إلى 23 محضر نظافة طبقًا لقرار 96 لسنة1967، و36 محضر شهادة صحية طبقًا لقرار97لسنة 1967، والتوصية بالغلق ل9 منشآت غذائية منها 6 منشآت لعدم وجود رخصة، و 3 منشآت لعدم وجود رخصة ولوجود خطر يداهم الصحة العامة.

وتمت الحملة تحت إشراف مدير إدارة الطب الوقائي ورئاسة مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة، وإحكام الرقابة على الأسواق و المحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين.