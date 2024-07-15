محافظ أسيوط يوجه بتسهيل إجراءات التصالح بمخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

أسيوط-هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ،رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وتقديم تسهيلات في الإجراءات اللازمة للمواطنين بما يحقق الصالح العام وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بهذا الملف الحيوي.

وناشد محافظ اسيوط المواطنين بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء التي ستعود عليهم في صورة خدمات متعددة بما يحقق الصالح العام ويؤول بهم دون الوقوع تحت طائلة القوانين وإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

وفي هذا الإطار قام محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، والعميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز أسيوط، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري بتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بتلك المراكز أثناء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء لمتابعة سير العمل والتوجيه نحو تذليل المعوقات وتسهيل الخدمة المقدمة للمواطنين فضلاً عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع بدء العمل بالقانون الجديد.