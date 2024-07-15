محافظ أسيوط يحيل مدير مستشفى الغنايم و3 أطباء للتحقيق.. اعرف التفاصيل

أسيوط -هيثم البدرى

فاجأ اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، العاملين بمستشفى الغنايم المركزى، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى وانتظام العمل وذلك ضمن جولاته الميدانية للمستشفيات.

وخلال الجولة، فوجئ محافظ أسيوط، بعدم وجود طبيب بوحدة الغسيل الكلوي وترك البعض العمل خلال الأوقات الرسمية، وهو ما دفع باتخاذ قرار بإحالة مدير المسشتفى و3 أطباء آخرين للتحقيق .

وحرص محافظ أسيوط، على تفقد أقسام المستشفى "الاستقبال والطوارئ، وحدات الرعاية المركزة، الأطفال المبتسرين، ومخزن الأدوية وصيدلية الطوارئ"، كما حرص على الاطمئنان على صحة المرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأجرى محافظ أسيوط، كذلك، لقاء مع الأطباء والعاملين بالمستشفى، مطالبا إياهم بضرورة الالتزام والتواجد بشكل مستمر وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، قائلا: على الجميع الالتزام وعدم ترك أماكن العمل وإلا فلا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستكمل حديثه بالقول: أنا مش هكشف على المرضى .. دا دوركم ومتسيبوش الممرضة لوحدها.. ولا تهاون مع المقصرين".

وأكد المحافظ ، أنه سيواصل جولاته الميدانية المفاجئة على كافة المنشآت الطبية بقرى ومراكز المحافظة ، لمتابعة سير انتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين عليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل وإثابة المتميزين موجهاً بتقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.