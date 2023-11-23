أعراض التهاب الأعصاب عديدة منها تنميل ووخز فى الجسم

كتبت فاطمة ياسر

التهاب الأعصاب التهاب الأعصاب من الأمراض شديدة الألم، التى يتعرض لها الشخص المصاب، وخلال هذا التقرير وفقا لموقعى healthline وmayoclinc نتعرف على كل ما يخص هذا المرض. يعد مرضا شديد الألم يلحق بعصب محدد أو عدة اعصاب فى الجسم، ويتسبب فى عدم قدرة الشخص على الحركة بشكل طبيعى. أعراض التهاب الأعصاب يتعرض الشخص المصاب يتعرض الشخص المصاب بالتهاب الأعصاب للعديد من الأعراض الشديدة، ومنها:

- عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعى.

- ألم حاد عند الحركة تشبه ضرب السكين.

- وخز شديد فى أطراف الجسم.

- خدر وتنميل فى اليدين والساقين.

- الشعور بثقل عند الحركة.

- عدم القدرة علي التحكم في الإمساك بالأشياء حتى الخفيفة.

- التعرق الشديد.

أنواع التهاب الأعصاب - التعرض لمشاكل في الجهاز الهضمي. هناك 3 أنواع لالتهاب الأعصاب..

- التهاب فى الأعصاب الحسية

أعراضه الخدر، والوخز، أو فقدان الشعور بالمنطقة المصابة.

- التهاب فى الأعصاب الحركية

الضعف الشديد وخاصة في العضلات.

- التهاب فى الأعصاب المختلطة

تعد من الأنواع النادرة فى الإصابة بالتهاب الأعصاب، وأيضا تعد الأكثر خطورة. أسباب الإصابة بالتهاب الأعصاب - حدوث مشاكل فى الأوعية الدموية كالتلف، فيتعرض الشخص على عدم القدرة على لوصول الدم لباقى أعصاب الجسم. - حدوث مشاكل فى الأوعية الدموية كالتلف، فيتعرض الشخص على عدم القدرة على لوصول الدم لباقى أعصاب الجسم.

- الإصابة بالأمراض المعدية التي تستهدف الجهاز العصبي، مثل عدوي القوباء، والجذام، وشلل الاطفال.