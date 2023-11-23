أعراض التهاب الأعصاب عديدة منها تنميل ووخز فى الجسم

التهاب الأعصاب من الأمراض شديدة الألم، التى يتعرض لها الشخص المصاب، وخلال هذا التقرير وفقا لموقعى healthline وmayoclinc نتعرف على كل ما يخص هذا المرض.
التهاب الأعصاب
يعد مرضا شديد الألم يلحق بعصب محدد أو عدة اعصاب فى الجسم، ويتسبب فى عدم قدرة الشخص على الحركة بشكل طبيعى.
أعراض التهاب الأعصابيتعرض الشخص المصاب بالتهاب الأعصاب للعديد من الأعراض الشديدة، ومنها:
- عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعى.
- ألم حاد عند الحركة تشبه ضرب السكين.
- وخز شديد فى أطراف الجسم.
- خدر وتنميل فى اليدين والساقين.
- الشعور بثقل عند الحركة.
- عدم القدرة علي التحكم في الإمساك بالأشياء حتى الخفيفة.
- التعرق الشديد.
- التعرض لمشاكل في الجهاز الهضمي.
أنواع التهاب الأعصاب
هناك 3 أنواع لالتهاب الأعصاب..
- التهاب فى الأعصاب الحسية
أعراضه الخدر، والوخز، أو فقدان الشعور بالمنطقة المصابة.
- التهاب فى الأعصاب الحركية
الضعف الشديد وخاصة في العضلات.
- التهاب فى الأعصاب المختلطة
تعد من الأنواع النادرة فى الإصابة بالتهاب الأعصاب، وأيضا تعد الأكثر خطورة.
أسباب الإصابة بالتهاب الأعصاب- حدوث مشاكل فى الأوعية الدموية كالتلف، فيتعرض الشخص على عدم القدرة على لوصول الدم لباقى أعصاب الجسم.
- الإصابة بالأمراض المعدية التي تستهدف الجهاز العصبي، مثل عدوي القوباء، والجذام، وشلل الاطفال.
- التعرض لضغط نفسي شديد، يعد من أشهر الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب الأعصاب.
تشخيص التهاب الأعصاب
يتم تشخيص التهاب الأعصاب عن طريق عدة طرق، ومنها اختبار الدم الذى يكشف عن وجود التهاب أو عدوى فى الجسم، وأيضا يمكن التشخيص عن طريق اختبار كهربائية العصب، وهو فحص يقيس قوة والإشارات العصبية التى تنقلها أعصاب الجسم، وأيضا يساعد فى التشخيص الرنين المغناطيسى.
علاج التهاب الأعصابيعتمد علاج التهاب الأعصاب على العلاج الدوائى الذى يتطلب أخذ مضادات الالتهابات، والمسكنات، كما يمكنك الخضوع للعلاج الطبيعى الذى يساعد فى إعادة تأهيل العضلات وقوتها، مع أخذ المكملات الغذائية التى تساعد على تهدئة أعصاب الجسم، مثل فيتامين ب.
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