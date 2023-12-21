منظمة الصحة العالمية تضيف لقاحا جديدا للملاريا للوقاية من المرض

كتبت أمل علام

أضافت منظمة الصحة العالمية لقاح الملاريا R21/Matrix-M إلى قائمة اللقاحات المؤهلة مسبقًا، في أكتوبر 2023، أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدامه للوقاية من الملاريا لدى الأطفال، وذلك بناءً على نصيحة فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لمنظمة الصحة العالمية المعني بالتحصين والفريق الاستشاري لسياسات الملاريا.

ويعني التأهيل المسبق زيادة فرص الحصول على اللقاحات كأداة رئيسية للوقاية من الملاريا لدى الأطفال، حيث يعد ذلك شرطًا أساسيًا لشراء اللقاحات من قبل اليونيسف، وتمويل الدعم للنشر من قبل التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافى (Gavi)

لقاح R21 هو لقاح الملاريا الثاني الذي تم تأهيله مسبقًا من قبل منظمة الصحة العالمية، بعد لقاح RTS,S/AS01 الذي حصل على حالة التأهيل المسبق في يوليو 2022، وقد ثبت أن كلا اللقاحين آمنان وفعالان في التجارب السريرية للوقاية من الملاريا لدى الأطفال.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنه عندما يتم تنفيذها على نطاق واسع، إلى جانب التدخلات الأخرى الموصى بها لمكافحة الملاريا، فمن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الصحة العامة، موضحة، إن الملاريا، وهو مرض ينقله البعوض، يلقي عبئا ثقيلا بشكل خاص على الأطفال في المنطقة الأفريقية، حيث يموت ما يقرب من نصف مليون طفل بسبب المرض كل عام، وعلى الصعيد العالمي، في عام 2022، كان هناك ما يقدر بنحو 249 مليون حالة إصابة بالملاريا و608000 حالة وفاة بسبب الملاريا في 85 دولة.

وأضافت، إنه من المتوقع أن يؤدي التأهيل المسبق للقاح الملاريا الثاني في العالم، والذي طورته جامعة أكسفورد وقام بتصنيعه معهد المصل الهندي، إلى توسيع نطاق الوصول إلى الوقاية من الملاريا من خلال التطعيم، الطلب على لقاحات الملاريا مرتفع ولكن العرض محدود حتى الآن، ومن المتوقع أن يؤدي توافر لقاحين مضادين للملاريا أوصت بهما منظمة الصحة العالمية إلى زيادة العرض لتلبية الطلب المرتفع من البلدان الأفريقية، وأن يؤدي إلى إنتاج جرعات لقاح كافية لصالح جميع الأطفال الذين يعيشون في المناطق التي تشكل فيها الملاريا خطراً كبيراً على الصحة العامة.

وقال الدكتور روجيريو جاسبار، مدير إدارة التنظيم والتأهيل المسبق في منظمة الصحة العالمية: "إن تحقيق التأهيل المسبق للقاحات من جانب منظمة الصحة العالمية يضمن أن اللقاحات المستخدمة في برامج التحصين العالمية آمنة وفعالة ضمن شروط استخدامها في النظم الصحية المستهدفة، وتقوم منظمة الصحة العالمية بتقييم منتجات متعددة للتأهيل المسبق كل عام، وأساس هذا العمل هو ضمان الوصول بشكل أكبر إلى منتجات صحية آمنة وفعالة وعالية الجودة".

وقالت الدكتورة كيت أوبراين، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والمواد البيولوجية بمنظمة الصحة العالمية: "يمثل اليوم خطوة هائلة في مجال الصحة العالمية حيث نرحب بالتأهيل المسبق للقاح R21/Matrix-M، وهو اللقاح الثاني للملاريا الموصى به للأطفال المصابين بالملاريا المتوطنة، يؤكد هذا الإنجاز التزامنا الثابت بالقضاء على الملاريا التي لا تزال عدوًا هائلاً يسبب معاناة الأطفال وموتهم، وهذه خطوة أخرى نحو ضمان مستقبل أكثر صحة وأكثر مرونة لأولئك الذين عاشوا لفترة طويلة في خوف مما يمكن أن تفعله الملاريا لأطفالهم، ونحن متحدون مع شركائنا في السعي لتحقيق مستقبل خالٍ من الملاريا، حيث تكون كل حياة محمية من خطر هذا المرض.

وقالت المنظمة، إنه كجزء من عملية التأهيل المسبق، تطبق منظمة الصحة العالمية المعايير الدولية لإجراء تقييم شامل وتحديد ما إذا كانت اللقاحات آمنة وفعالة ومصنعة وفقًا للمعايير الدولية، وتضمن منظمة الصحة العالمية أيضًا استمرار سلامة وفعالية اللقاحات المؤهلة مسبقًا، من خلال، على سبيل المثال، إعادة التقييم المنتظم، وتفتيش الموقع، والاختبارات المستهدفة، يدعم التأهيل المسبق الاحتياجات المحددة لبرامج التحصين الوطنية فيما يتعلق بخصائص اللقاح مثل الفعالية والثبات الحراري والعرض ووضع العلامات وظروف الشحن.