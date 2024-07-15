اليوم السابع
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ضبط عبوات مياه غازية منتهية الصلاحية وتحرير 18 محضرا تموينيا بكفر الشيخ

الإثنين، 15 يوليو 2024 01:04 ص
ضبط عبوات مياه غازية منتهية الصلاحية وتحرير 18 محضرا تموينيا بكفر الشيخ ضبط عبوات غازية منتهية الصلاحية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، ضبط 6876 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية، وذلك خلال حملة مكبرة علي المخازن والمحال التجارية، بمركز ومدينة بلطيم، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، والجهات المعنية.

أسفرت الحملة عن ضبط  6876 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية، و860 كجم دقيق أبيض، و300 كجم لسان عصفور، وكميات من الأندومى غير صالحة فى مخزن للمياه المعدنية والغازية، فضلاً عن ممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير 18 محضرًا تموينيًا متنوعًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة وبالجودة المطلوبة، مشددًا على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية، من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.







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