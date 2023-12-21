تموين كفر الشيخ: تموين 160 محضرا متنوعا للمخالفين

كفر الشيخ- محمد سليمان

صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى لقطاع التموين بكفر الشيخ، أنه فى إطار متابعة الأسواق العامة والرقابة على المخابز بدائرة المحافظة، ووجه المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل حملات تموينية بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختلفة.

وأضاف الهابط، أسفرت الحملة عن تحرير 104 مخالفة ما بين نقص وزن، ومواصفات، وتصرف فى دقيق، وفى مجال الاسواق، 40 محضر عدم الإعلان عن الاسعار، و6 محاضر بيع بأزيد من التسعيرة، و5 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و15 محضر سلع مجهولة المصدر، وتم العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.