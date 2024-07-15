صناعة الثلج فى دمياط .. أبناء عزبة البرج: نحرص على توفير احتياجات الصيادين

دمياط - هيثم مراد

صناعة الثلج واحدة من الصناعات الأكثر أهمية في مجال قطاع الصيد، هو الخطوة الأخيرة التي يتخذها صيادي دمياط قبل الخروج إلي البحر بحثا عن رزقهم في رحلة صيد جديدة، تشكل تلك الصناعة الخطوة الأبرز والأهم لدي الصياد بدونها لا يمكن إتمام رحلات الصيد.

داخل مصنع الثلج بمدينة عزبة البرج يعمل أكثر من 200 عامل في تلك المهنة، يبدأون رحلتهم مع شروق الشمس يستقبلون السفن لتموينها بما يلزم من أجل اقلاع رحلتهم.

يقول زياد على عامل داخل المصنع: "نعلم مدى أهمية مهنتنا في قطاع الصيد، بدوننا لا يتمكن الصياد من حفظ الأسماك خلال رحلته، لذا نعمل بكامل طاقتنا يوميا لتوفير احتياجاتهم"

وأضاف قائلا: "تموين السفن بالثلج اللازم يكون على حسب مدة الرحلة، لكنه لا يقل عن 150 لوح للرحلة الواحدة، قد تزيد عن 300 لوحا من الثلج إذا كانت مدة الرحلة أكثر من 30 يوما".

وتابع: "مع اقتراب فصل الصيف يزداد الطلب، هناك حرث من قبل الصيادين على حفظ الأسماك بشكل جيد يضمن عدم اتلافه، هنا نبدأ في استقبال مزيدا من الطلبيات".

وأضاف: "أكثر الصيادين مهارة هو من يتولى مهمة حفظ الأسماك داخل ثلاجة السفينة، الأمر يحتاج إلي دراسة وعلم لذلك يشرف على عناية تموين السفينة بألواح الثلج والتأكد من توفير الأحجام المطلوبة والكثافة أيضا".

واختتم الحديث قائلا: "تمتلك محافظة دمياط الكثير من الصناعات الهامة، غير أن صناعة الثلج هي أحد الصناعات التي اشتهرت بها المحافظة في الخارج، أرس أنها لا تقل أهمية عن صناعة الأثاث أو السفن، نحن من نتولي إتمام رحلات الصيد، ونشارك بشك مباشر في توفير الأسماك داخل الأسواق رفقة الصياد".



صناعة الثلج بدمياط - Copy



مصانع صناعة الثلج بمدينة عزبة البرج (1) - Copy



مصانع صناعة الثلج بمدينة عزبة البرج (2) - Copy



مصانع صناعة الثلج بمدينة عزبة البرج - Copy



تموين المراكب بالثلج قبل بدء رحلة الصيد (1) - Copy