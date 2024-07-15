رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بدعم المنشقين عن كوريا الشمالية

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تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون يوك سول، ببذل كافة الجهود الدبلوماسية الممكنة لدعم المنشقين عن كوريا الشمالية ومنع العودة القسرية لهم.



ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) عن الرئيس الكوري الجنوبي قوله "إن الحكومة لن تتجاهل أبدا معاناة المواطنين الكوريين الشماليين"، مؤكدا أن "حل أزمة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية يعد أساسا هاما لتحقيق السلم والوحدة في شبه الجزيرة الكورية، وأن قبول المنشقين هو أول خطوة نحو هذا الهدف".



كما تعهد بزيادة الأموال المخصصة لإعادة توطين المنشقين الكوريين الشماليين، وتقديم مزايا ضريبية للشركات التي توظفهم.



جاءت تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي خلال يوم إحياء ذكرى يوم المنشقين الكوريين الشماليين.. وكان قد أمر - خلال اجتماع لمجلس الوزراء في يناير الماضي - بتخصيص يوم تذكاري وطني لهم.