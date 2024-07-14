بيونج يانج: سول عليها الاستعداد لدفع ثمن باهظ لإرسالها منشورات مناهضة لنا

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قالت شقيقة الرئيس الكوري الشمالي ونائبة مدير الإدارة في حزب العمال الحاكم "كيم يو جونغ، إنه يتعين على كوريا الجنوبية أن تكون مستعدة لدفع "ثمن باهظ للغاية" لإرسال منشورات مناهضة لبيونج يانج شمال الحدود.



وأوضحت جونغ، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم /الأحد/ - أنه تم إبلاغها في وقت سابق من قبل مسؤولي الحزب والجيش أنه تم اكتشاف "منشورات عدائية" في 17 مكانا في المنطقة الحدودية ومناطق أخرى من بلدها، مضيفة أن تلك المنشورات تم حرقها، وفقا للائحة التعامل مع "الأشياء التي يسقطها العدو".



وأشارت كيم، إلى أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة من بيونج يانج، فإن كوريا الجنوبية لم توقف هذه اللعبة، لافته إلى أن بلادها اتخذت الإجراءات المضادة بالكامل في مثل هذا الموقف.



وخلال هذا العام، ردت كوريا الشمالية على المنشورات الواردة من كوريا الجنوبية بإرسال بالونات مليئة بالقمامة عبر الحدود، ثم ردت سول من خلال البث الصارخ المناهض لبيونج يانج عبر مكبرات الصوت الحدودية.