جهاز الخدمة السرية: لدينا خطة أعدت منذ 18 شهرا لتأمين مؤتمر الحزب الجمهورى

محمد جمال

أكد جهاز الخدمة السرية الأمريكى اليوم أنه مستعد تماما لمؤتمر الحزب الجمهورى، مؤكدا أنه لديه ثقة في خططه الأمنية الحالية، مشيرا إلى أنه يعمل مع الشرطة والشركاء الآخرين لتوفير الحماية والأمن فى مؤتمر الحزب الجمهورى، حسبما ذكرت وسائل أمريكية.

وأضاف جهاز الخدمة السرية الأمريكى خلا مؤتمر اليوم أنه لا توجد تهديدات للمؤتمر الجمهوري ولا ضد أي شخص سيحضره.

من ناحية أخرى، أكد قائد شرطة ميلووكى أن الجهاز لديه خطة أعدت منذ 18 شهرا لتأمين المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى.

يذكرأن، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أصدر تعليماته بإجراء تحقيق سريع وشامل لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، وذلك خلال كلمته بعد محاولة اغتيال منافسه دونالد ترامب، والتى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إطلاق نار أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وسُمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.