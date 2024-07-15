ترامب يغادر نيوجيرسى إلى ميلووكى لحضور المؤتمر الجمهورى

محمد جمال

غادر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب نيوجيرسى إلى ميلووكى لحضور المؤتمر الجمهورى، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

من ناحية أخرى، أكد حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن الخلافات السياسية يجب ألا تواجه أبدا بالعنف، مشددا في الوقت ذاته على أن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غير مقبولة ومأساوية.

وخلال مؤتمر صحفي له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، إنه ينبغي على السياسيين العمل على تهدئة حدة التوتر، مطالبا كافة القادة السياسين الترفع عن الخطابات السياسية الساخنة وخفض لهجة الخطاب السياسي.

وبيّن حاكم ولاية بنسلفانيا في الوقت ذاته أن التحقيقات لا تزال مستمرة من قبل أجهزة الأمن المختصة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد له -خلال اتصال هاتفي- أنه سيوفر كافة الإمكانيات وكل ما تحتاجه الولاية من أجل مواجهة هذا الأمر.

يذكرأن، تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إطلاق نار أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وسُمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.