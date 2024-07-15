ترامب يصل إلى مطار ميلووكى استعدادا للمشاركة فى مؤتمر الحزب الجمهورى

محمد جمال

وصل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى مطار ميلووكى استعدادا للمشاركة فى مؤتمر الحزب الجمهورى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وتستضيف ولاية ويسكونسون الأمريكية، الاثنين، المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى، الذى سيشهد اعتماد الحزب ترشيح الرئيس السابق دونالد ترامب رسمياً للسباق إلى البيت الأبيض المنتظر فى نوفمبر هذا العام.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر الذى يستمر 4 أيام، خطابات حماسية لكبار الجمهوريين وقياداتهم البارزة، مع تسليط الضوء أيضاً على موقف الحزب بشأن قضايا مثل الإجهاض والهجرة والاقتصاد.

أما الحدث اللافت سيتمثل فى كشف ترامب عن الشخصية التى ستتولى منصب نائب الرئيس فى إدارته إذا ما فاز فى الانتخابات.