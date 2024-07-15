فيينا (أ ش أ)

أعلن وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر عن بدء تطبيق إجراءات جديدة لطالبى اللجوء فى النمسا مع اجراء تغييرات فى الخدمات الأساسية المقدمة لهم .

وقال كارنر في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن القواعد الجديدة ستطبق على طالبي اللجوء فى النمسا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء و تتضمن حزمة التدابير متطلبات العمل وما يسمى بقائمة الواجبات وعلاوة على ذلك سيتم أيضًا توسيع المشروع التجريبي "بطاقة المنافع العينية".

وأضاف الوزير أنه تم تخفيف مزايا نظام الرعاية الأساسية في الأشهر الأخيرة ويعود السبب في ذلك الى سياسة الهجرة الأكثر صرامة.

وذكر الوزير ان الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز اندماج اللاجئين وتوفير مبادئ توجيهية واضحة بشأن القيم المطبقة في النمسا ولهذا السبب ينطبق نظام العمل الإلزامي اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء .

ونوه الوزير الى ان اللاجئين ملزمون بالقيام بأعمال خيرية لصالح الحكومة الفيدرالية والمحليات أو في خدمات التمريض، أو في ملاجئ المشردين لافتا،الى انه "إذا لم يقم طالب اللجوء بأي عمل خيري، فسيتم تخفيض مصروف جيبه من 40 إلى 20 يورو .

يشار الى انه في النصف الأول من عام 2022، جاء أكثر من 19000 شخص إلى النمسا عبر المجر، وفي عام 2023 كان هناك 10000 فقط وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام 303. علاوة على ذلك، يتلقى حوالي 34000 شخص حاليًا الرعاية الأساسية في النمسا.

