الكنيسة تنظم احتفالات دير "الأنبا شنودة" فى عيده بسوهاج

كتب ــ محمد الأحمدى

احتفل دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج بعيد القديس شفيع الدير، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بمشاركة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير، والأسقف بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ومجمع رهبان الدير.

وطافت أيقونة القديس، عقب العشية، أرجاء الدير، وسط مشاركة شعبية كبيرة، بينما رتل خورس الشمامسة ألحان ومدائح التمجيد.

وتولى نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، صباح اليوم، خدمة قداس العيد وشاركه مجمع الآباء الرهبان.

وفي السياق ذاته، استقبل نيافة الأنبا أولوجيوس، أمس اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، وذلك على هامش تفقد سيادته عمليات تأمين احتفالات الدير، حيث قدم سيادته التهنئة بهذه المناسبة.

ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات بالدير حتى نهاية شهر يوليو الجاري.