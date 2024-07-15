الرئيس السيسى يطالب لاعبى ولاعبات مصر بالمنافسة الشريفة وأخلاق الرياضة المحترمة

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والمدربين، الحاصلين على ميداليات ذهبية بـ بطولة الألعاب الأفريقية، تكريماً لهم.

وفى كلمة له، رحب الرئيس السيسى باللاعبين والمدربين، الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، معربًا عن سعادته بلقائهم، قائلًا: "ألف مبروك وبهنيكم ع اللي حققتوه".

وقال الرئيس السيسى:" انتم فرحتوا كل الناس، وكل المصريين اللي شافوا النتايج اللي انتم حققتوها، واللي ممكن كمان ربنا يوفقنا ونحققها فى باريس بيكم برضو ان شاء الله وبزمايلكم اللي موجودين هنا او اللي موجودين في المعسكرات الرياضية برة، ربنا يوفقهم".

ووجه الرئيس السيسى الشكر للأبطال باسمه وباسم كل المصريين، كما وجه الشكر لكل المشرفين والقائمين من أجهزة إدارية وفنية، مؤكدًا أن هذا الجهد كبير جدًا.

وأكد الرئيس السيسى، على أن الرياضة تعكس مدي تحضر الدول والشعوب، وأنه كلما كان هناك نجاح وتفوق وميداليات أكثر، فإن النتيجة تعكس قدرة الدولة على المنافسة، وكلما حققت ميداليات أكثر كلما كانت قدرة الدولة عالية.

وأوضح الرئيس السيسى، أن مصر لديها عدد سكان كبير، وبالتالى فإن الفرصة سانحة لدينا لكى يكون لدينا لاعبين متميزين دوليين، "لأن عندنا حجم شباب كبير لو خد فرصته.. والكلام ده لينا كلنا ولكل مهتم بالرياضة لو الشباب خد فرصته ويبقى عنده فرصة فى لعبة معينة مش شرط كرة القدم فقط لكن فى أي من الألعاب"

و أضاف الرئيس السيسى:" مش عايز أطول عليكم، أنا سعيد إن انتوا موجودين معانا النهارده، وسعيد باللي حققتوه في أفريقيا، وهبقي سعيد أكتر أو هنبقي كلنا سعداء أكتر باللي ممكن ربنا سبحانه وتعالي.. لأن طبعا المنافسة علي مستوي العالم أكبر كتير من أفريقيا، وطبعا دول متقدمة جدًا في مجال الرياضة بتبقي موجودة، وبالتالي لو النتائج كويسة دا معناه إن احنا ماشيين في الطريق السليم".



وشدد الرئيس السيسى، على أنه رغم حرصنا الحصول علي ميداليات وبطولات وكلام من هذا القبيل، لكن دائمًا يبقي الأسلوب وتقديم أنفسنا بشكل يليق بمصر، مضيفًا:"يعني لو أنا النهارده لاعب أو لاعبه موجودة خارج الدولة أو حتى داخل الدولة وكنت حريص جدًا إن أنا في ممارساتي وسلوكياتي كلها تعكس حجم كبير من التحضر والقيم الرفيعة".



وتابع الرئيس السيسى:"صدقوني بغض النظر عن النتائج، يعني بغض النظر عن اننا نحصل على نتيجة كويسة، لكن ده جزء مهم جدا من فضلكم مهم أوي ان احنا كلنا نبقي حريصين عليه، اللي هو المنافسة الشريفة وأخلاق الرياضة المحترمة، خلوا بالكم من النقطة دي أوي، لأن ده بيبقي محل تقييم من الناس اللي بتشوفنا، وجزء كبير من الموضوع إن الناس تشوف الناس دي سلوكياتها إيه؟ وأخلاقياتها ايه؟، مش بس نتائج اللعبة".