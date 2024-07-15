اليوم السابع
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الرئيس السيسى للحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية: فرحتوا الناس

الإثنين، 15 يوليو 2024 04:03 م
الرئيس السيسى للحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية: فرحتوا الناس الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والمدربين، الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، تكريماً لهم.

وفى كلمة له، رحب الرئيس السيسى باللاعبين والمدربين، الحاصلين على ميداليات ذهبية بـ بطولة الألعاب الأفريقية، معربًا عن سعادته بلقائهم، قائلًا: "ألف مبروك وبهنيكم ع اللي حققتوه".

وقال الرئيس السيسى : أنتم فرحتوا كل الناس، وكل المصريين اللي شافوا النتايج اللي انتم حققتوها، واللي ممكن كمان ربنا يوفقنا ونحققها فى باريس بيكم برضو ان شاء الله وبزمايلكم اللي موجودين هنا او اللي موجودين في المعسكرات الرياضية برة، ربنا يوفقهم".







السيسي

الرئيس السيسي

الميداليات الذهبية

الالعاب الافريقية

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