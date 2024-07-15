البيت الأبيض: يتم إطلاع بايدن بتفاصيل التحقيق بشأن حادث إطلاق النار على ترامب

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من البيت الأبيض أكد أنه يتم إطلاع بايدن بشكل منتظم على تفاصيل التحقيق بشأن حادث إطلاق النار على ترامب.

بعد ساعات قليلة من محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، تعالت الإدانات داخل أمريكا وخارجها للعنف السياسى. فقال الرئيس الأسبق باراك أوباما: "لا مكان للعنف فى ديمقراطيتنا"، وقال رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر: نرفض العنف السياسى، فيما أشار زعيم الديمقراطيين فى مجلس النواب هاكيم جيفريز إلى أن العنف السياسى غير مقبول.

لكن العنف السياسى مشكل متفاقمة فى الولايات المتحدة، طالما واجهتها على مدار مراحل مختلفة من تاريخها، فتسببت فى نشوب حرب أهلية مدمرة، وأسفرت عن اغتيالات كثيرة بينها ما أودى بحياة أربع رؤساء، ومحاولة اغتيال ستة أخرين قبل ترامب.