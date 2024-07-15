أمير الكويت يهنئ ترامب بسلامته..ويؤكد: نستنكر هذا العمل الإجرامي

كتبت إيمان حنا

بعث الشيخ مشعل الأحمد، أمير الكويت، برقية إلى دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، أعرب فيها عن خالص التهنئة لسلامته إثر تعرضه لمحاولة الاغتيال الآثمة خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، وفق"الأنباء الكويتية".

وأكد اأمير استنكاره وإدانته الشديدة لهذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع جميع المبادئ والقيم الإنسانية، متمنيا له السلامة الدائمة وموفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد في خدمة البلد الصديق.

وفى السياق نفسه، بعث ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أيضا برقية إلى دونالد ترامب مهنئا إياه على سلامته، إثر تعرضه لمحاولة الاغتيال الآثمة خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، متمنيا له وافر الصحة والعافية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد أعرب عن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا.

وأكد أن دولة الإمارات تدين بأشد العبارات جميع أشكال العنف والإرهاب، حيث قال: "نتضامن مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات جميع أشكال العنف والإرهاب".



