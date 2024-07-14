CNN: محاولة اغتيال ترامب يعيد فتح فصل مظلم فى تاريخ العنف السياسى بأمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الامريكية إن محاولة اغتيال ترامب ، التي تعيد فتح مظلم جديد فى قصة العنف السياسى المعلونة فى أمريكا، قد صدمت البلاد التي تعانى بالفعل من تصدع عميق، وذلك خلال واحدة من أكثر فتراتها توترا فى تاريخها الحديث.

وأشارت الشبكة إلى أن استهداف ترامب فى فعالية انتخابية قبل أيام من قبوله ترشيح الحزب الجمهورى له فى سباق الرئاسة هو هجوم على الديمقراطية وعلى حق كل أمريكى فى اختيار قادته.

وكان ترامب متواجدا على المنصة وخلفه أنصاره كالمعتاد يحملون الملصقات ويرتدون قبعات تحمل شعار "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" عندما بدا إطلاق النيران.

وتابعت الشبكة قائلة إن أصوات إطلاق النيران ومشهد سقوط زعيم سياسى على الأرض وإسراع عملاء الخدمة السرية لإلقاء أنفسهم عليه لحماسته قد أيقظ صدمات تاريخية خطيرة.

وفى حين أن ترامب ليس رئيسا حاليا، إلا أن إصابته تسلط الضوء على التهديد الدائم الذى يخيم على المنصب ومن يتولونه، لاسيما أولئك الذين يسعون إليه. فالرئيس جو بايدن هو الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وقتل أربعة من أسلافه فى المنصب كان آخرهم جون كينيدى عام 1963.

وحقيقة تعرض ترامب للهجوم تنهى 40 عاما افترض خلالها كثيرون أن خبرة الخدمة السرية قد قللت إلى حد كبير إمكانية وقوع مثل هذه الاعتداءات، وسوف تلاقى بظلالها على الأحداث لسنوات عديدة.

وقالت سى عن إن إن اغتيال ترامب خلال الحملة الرئاسية يثير مقارانات اغتيال المرشح الديمقراطى روبرت كينيدى عام 1968، وهو العام الذى شهد الكثير من إراقة الدماء بمقتل زعيم الحقوق المدينة مارتن لوثر كينج والعنف فى المؤتمر العام للحزب الديمقراطى فى شيكاغو، وهى المدينة التي ستستضيف مؤتمر هذا العام أيضا.