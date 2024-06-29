نقل 40 طن مخلفات من النقطة الوسيطة بديرب نجم للمدفن الصحى بالخطارة

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، النقطة الوسيطة بديرب نجم لمتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، وذلك لتخفيف الانبعاثات البيئية والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، تحت إشراف محمد ابو زيد مدير الحملة الميكانيكية والنقطة الوسيطة برئاسة المركز.

وكلف مسئولي النقطة الوسسطة بإستمرار متابعة أعمال نقل المخلفات وتكثيف ورديات العمل الصباحية والمسائية على مدار اليوم لسرعة الإنتهاء من رفع تراكمات القمامة من النقطة الوسيطة بديرب نجم، وتم تحميل سيارتين بالقمامة تزن ( 40 طنا) تقريبا، وجاري العمل لتحميل سيارتين في نفس اليوم.

وقد أكد أن المحافظة قامت بوضع خطة للتخلص من المقالب العشوائية، ورفع ما بها من مخلفات بناء وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، وتنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة وخلق جو صحي للمواطنين ، هذا وقد تم تأهيل المقلب واعداده لاستقبال جميع كميات القمامة الواردة اليه من المدينة والوحدات المحلية .

وأوصى بعمل الصيانة اللازمة للمعدات لرفع كفاءتها لعدم تعطيل العمل بالنقطة، والعمل مستمر على قدم وساق على مدار الايام القادمة حتى يتم الانتهاء من رفع جميع المخلفات تباعا.