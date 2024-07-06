افتتاحه خلال العام الحالى.. 7 معلومات عن محور خزان أسوان الجديد

أسوان – عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" 7 معلومات عن محور بديل خزان أسوان الجديد، الذى يحل بديلاً عن خزان أسوان، بعد أن كشفت الدراسات عن تأثر جسم الخزان بحركة المرور والسيارات عليه.

ومشروع محور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل من المشروعات المقرر افتتاحها رسميًا فى العام الحالى.



1. محور بديل خزان أسوان هو أحد مشروعات وزارة النقل المصرية.

2. وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 98.5 %.

3. منتظر افتتاحه خلال العام العالى 2024.

4. تبلغ تكلفة المشروع 1.9 مليار جنيه.

5. يصل طول المحور إلى 5.4 كم.

6. يضم أكبر فتحة ملاحية يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر وتصل إلى 182 مترا.

7. يساهم فى الربط بين شرق وغرب النيل، والطريق الصحراوى الغربى القاهرة / أسوان، وطريق أسوان / أبو سمبل البرى.