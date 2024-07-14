نتنياهو: أنا وسارة صدمنا بالهجوم على ترامب وندعو له بالسلامة

أحمد علوى

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن غضبه لإصابة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا، قائلا: "أنا وسارة صدمنا بالهجوم الواضح على الرئيس ترامب. وندعو له بالسلامة"

وقال أنتوني جوجليلمي، رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكية، إن الرئيس السابق دونالد ترامب آمن بعد حادث وقع خلال تجمعه الانتخابي.

ووقع حادث مساء اليوم في تجمع حاشد لترامب في ولاية بنسلفانيا، ونفذت الخدمة السرية إجراءات وقائية والرئيس السابق بخير.



وقال جوجليلمي في بيان: يتم الآن تحقيق نشط للخدمة السرية وسيتم نشر المزيد من المعلومات عند توفرها.

ونُقل ترامب إلى سيارة وتم إجلاؤه من مكان الحادث، ووقع الحادث بعد لحظات من صعوده إلى المنصة لالقاء كلمة امام انصارة فى بنسلفانيا.