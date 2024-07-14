نادى طنطا يقيم سرادق عزاء كبيرا لبطلة السباحة الراحلة شذى نجم.. صور

الغربية مصطفى عادل

انتهى نادى طنطا الرياضي، من تجهيزات سرادق العزاء الكبير، والمقام بجراج النادى، لاستقبال المعزيين في وفاة بطلة السباحة بالنادى اللاعبة شذى نجم، والتي توفيت أمس السبت بعد رحلة صراع مع المرض.

وأدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صلاة الجنازة علي البطلة شذي نجم لاعبة السباحة بنادي طنطا الرياضي، وذلك بمشاركة الآلاف من أسرة وأهالي مراكز ومدن الغربية.

ونعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسرة الرياضة والسباحة المصرية فى وفاة اللاعبة الناشئة شذى نجم، لاعبة نادي طنطا الرياضي، بعد صراع مع المرض.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن بالغ حزنه الشديد لوفاة اللاعبة الناشئة والتى سقطت مغشيا عليها وتم نقلها على إثر ذلك إلى معهد ناصر بعد متابعة لحظية من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأولمبية المصرية واتحاد السباحة.

وتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس، بخالص العزاء لأسرة اللاعبة وأسرة الرياضة المصرية داعيا الله أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وأسرتها الصبر والسلوان.



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العزاء