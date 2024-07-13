تشييع جنازة اللاعبة شذى نجم بطلة السباحة بنادى طنطا غدا بمسقط رأسها في زفتى

الغربية مصطفى عادل

أعلنت أسرة اللاعبة شذى نجم بطلة السباحة بنادى طنطا الرياضى، تشييع جنازتها لمثواها الأخير، عقب صلاة الظهر غداً الأحد، بقرية كفر فرسيس مركز زفتى.

وأعلن مجلس إدارة نادى طنطا الرياضي، برئاسة السيد المحاسب فايز عريبي، تعليق النشاط الرياضى فى جميع الألعاب الرياضية بالنادي، وإعلان الحداد لمدة 3 أيام وذلك حداداً على روح بطلة السباحة فى النادى البطلة شذى نجم التى وافتها المنية ظهر اليوم.

وكان مجلس الإدارة وأسرة النشاط الرياضى قد نعت بطلة النادي، والتى لازمت فراش المرض قرابة الشهرين، بعد تعرضها لحالة توقف فى القلب بشكل مفاجئ، ورغم محاولات إسعافها ونقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة ورغم المحاولات الطبية إلا أنها فارقت الحياة.