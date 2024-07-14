نائب محافظ المنوفية يتابع انتظام سير العمل بعدد من القطاعات الحيوية بقويسنا

المنوفية - محمد فتحى

أجرى محمد موسى نائب محافظ المنوفية، بجولة ميدانية بمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، جولة مفاجئة بمركز قويسنا، رافقه طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ، المستشار الهندسي للمحافظة ، في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التواجد الميداني لمتابعة منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتفقد مقترح أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بطريق جيهان بطول 1 كم للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تفقد موقف السيارات النموذجي الجديد المقام على مساحة 2 فدان للوقوف علي حجم الأعمال ونسب التنفيذ، حيث جاري أعمال صب خرسانة أساسات المظلات بالموقف، فيما تم متابعة منظومة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والمهم.

وخلال الجولة تفقد النائب مبنى التأمين الصحي بقويسنا للتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، رافقه الدكتور وائل الجندي مدير المنطقة الأولى ومسؤول اللجان التخصصية، حيث تم تفقد عيادات الرمد والصيدلية وتلاحظ وجود زحام على العيادات ومنفذ بيع الأدوية، وتم التنبيه بتسهيل الإجراءات علي المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم ، فيما تفقد قطعة أرض فضاء مقترح توسعة مبنى التأمين الصحي للمساهمة في تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين تخفيفاً عليهم والحد من آلامهم ، كما تم متابعة منظومة العمل بمستشفى قويسنا المركزي، حيث تفقد عيادات الاسنان والكلي وبنك الدم والعيادات الخارجية، واطلع علي سجلات الحضور والانصراف واطمئن على الحالات المرضية ومدى توافر المستلزمات الطبية لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة للمرضى، وتم التنبيه علي ضرورة الاهتمام بمستوي النظافة العامة بالمستشفى.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن قطاع الصحة يقع على رأس أولويات منظومة العمل بالمحافظة ومستمرون في التواصل الدائم والمباشر مع المواطنين والتعامل الفوري مع مشاكلهم ومتطلباتهم ، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية ببذل المزيد من الجهد لخدمة وتحقيق أقصى درجات التعاون بما يعود بالنفع العام وإرضاءً للمواطنين تنفيذاً لتكليفات ورؤية القيادة السياسية.