موجة الحر القوية فى إيطاليا تودى بحياة ثلاثة مسنين

فاطمة شوقى

توفى ثلاثة أشخاص مسنين في الأيام الأخيرة لأسباب تتعلق بالحرارة القوية التي تؤثر على إيطاليا، وخاصة وسط الجنوب، في حين من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشدة فى الأيام القادمة.

وأشارت صحيفة المساجيرو الإيطالية إلى إن درجات الحرارة القصوى - التى تصل أو تتجاوز فى بعض الأماكن 43 درجة - ستظل عند مستوى مرتفع خلال معظم شهر يوليو، ومن المرجح أن تكون موجة الحر الحالية هي السبب في وفاة ثلاثة من كبار السن، شخص واحد في روما ، وسط واثنان في منطقة بوليا.

ولفتت الصحيفة إلى أن إيطاليا أطلقت إنذار أحمر هذا الأحد في 11 مدينة على الأقل، بما في ذلك روما أو فلورنسا أو أنكونا أو بيروجيا أو لاتينا أو بيسكارا أو بولونيا أو فيتربو.

ونظرًا للحرارة الشديدة، فإن خطر نشوب الحرائق مرتفع أيضًا، وفي جزيرة صقلية بجنوب إيطاليا والتي تأثرت بالفعل بجفاف شديد، اضطر رجال الإطفاء إلى التدخل في الأيام الأخيرة لإخماد ما لا يقل عن عشرين حريقا، وفي جزيرة سردينيا الكبيرة الأخرى في إيطاليا، تقترب درجات الحرارة أيضًا من 40 درجة.

من جهته، بينما يستمر تأثر الوسط والجنوب بالحرارة، فمن المتوقع أن تشهد شمال البلاد طقسا سيئا كما حدث في الأيام الأخيرة، حيث هطلت أمطار أو عواصف أو حبات برد أو هبوب رياح قوية، ما تسبب أيضا في أضرار مادية، ونتيجة لذلك، قامت منطقتا فينيتو وألتو أديجى بتفعيل التنبيه.