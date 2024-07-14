محافظ دمياط يفاجئ المستشفى العام ويتفقد العيادات الخارجية والغسيل الكلوى

دمياط معتز الشربيني

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، في جولته المسائية اليوم والتى رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمستشفى دمياط العام، حيث بدأ الزيارة، بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وأيضاً قسم العناية المركزة للطوارئ واطلع على آلية العمل بالنوبتجية، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية.

كما تفقد المحافظ قسم الأشعة المقطعية بالمستشفى واطلع على عدد الحالات التى تم تقديم لها خدمات الأشعة x ray و الأشعة المقطعية، على مدار اليوم، واستمع محافظ دمياط إلى شرح تفصيلى من مدير المستشفى حول آلية التخلص الآمن من النفايات الخطرة والتى تبدأ من غرفة التخزين المؤقت بالمستشفى لحين نقلها والتخلص منها وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة.

وفى هذا الصعيد، تفقد الدكتور أيمن الشهابى مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوي بالمستشفى، حيث تابع منظومة العمل لتقديم خدمات الغسيل الكلوي للكبار والأطفال، حيث يُعد هذا المركز الأكبر على مستوى المحافظة، والوحيد الذى يقدم خدمة الغسيل الكلوي للأطفال بدمياط، حيث ساهم فى تخفيف عبء التنقل إلى المحافظات الأخرى لتلقى تلك الخدمة، وتابع أيضًا خطة العمل بالعيادات الخارجية التى تضم تخصصات مختلفة وكذلك صيدليتين "مجانى ونفقة دولة".

وأكد "المحافظ" حرصه على متابعة خطة العمل بالمنظومة الطبية، وتغطية أية احتياجات للمستشفيات وتحقيق الانضباط بها، مما يحقق تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق على مستوى المحافظة.