كيف يؤثر شرب الماء على جودة النوم؟

كتب - حسام الشقويرى

هناك الكثير من الأدلة التي تثبت أن شرب الماء والبقاء رطبًا أمر ضروري للصحة العامة، ويشكل الماء ما يصل إلى 60 % من جسم الإنسان، ويساعد في مجموعة واسعة من وظائف الجسم - من نمو الخلايا إلى إزالة الفضلات إلى الهضم، وتشير الأبحاث إلى أنه عندما تكون أقل ترطيبًا، فمن المرجح أن تنام أقل بشكل عام، وفقًا لما نشره موقع everydayhealth

الجفاف يمكن أن يسبب الأعراض التالية، والتي يمكن أن تؤدي بالتالي إلى اضطراب النوم:

تقلصات العضلات وتشنجاتها قد يساهم الجفاف في حدوث تقلصات العضلات وتشنجاتها، والتي تحدث عندما يكون هناك شد مؤلم في عضلات الساق أو القدم. يمكن أن يؤدي الألم وعدم الراحة إلى صعوبة النوم أو قد يوقظ الشخص في منتصف الليل، حيث تتكون كتلة العضلات من حوالي 76 % من الماء.

الصداع يمكن أن يؤدي الجفاف إلى إثارة الصداع ونوبات الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص، مما قد يؤدي إلى تعقيد النوم والبقاء نائما.



العطش في الصباح الباكر: الشعور بالعطش قد يدفع الشخص إلى الاستيقاظ في منتصف الليل أو في الصباح الباكر.

جفاف الفم يمكن أن يسبب أيضًا انزعاجًا قد يؤدي إلى تفاقم النوم.

ووضعية النوم قد تجعلك أكثر عرضة للاستيقاظ أثناء الليل للتبول. وقد أشارت الدراسات إلى أن الكلى تقوم بتصفية المزيد من الدم عندما يكون الشخص مستلقيًا في وضعية الانبطاح (على البطن)، مما يملأ المثانة بشكل أسرع ويزيد من إنتاج البول، على عكس وضعية الاستلقاء (على الظهر والوجه لأعلى).

و الإفراط في تناول الماء قبل النوم قد يكون أكثر عرضة للتسبب في الحاجة إلى التبول في وقت مبكر مقارنة بشرب نفس الكمية من الماء في وقت من اليوم لم تكن فيه مستلقيًا.

كمية الماء التي يجب أن تشربها قبل النوم

إذا كنت تعمل على تحسين نومك، فأنت تريد ترطيب جسمك أثناء النهار، ومحاولة تقليل تناول السوائل في وقت لاحق من اليوم، وخاصة قبل النوم مباشرة

1. انتبه إلى وقت ترطيب جسمك أثناء النهار

تجنب السوائل قبل النوم بساعة على الأقل يساعدك على تجنب الاستيقاظ ليلاً للتبول. "ومع ذلك، إذا كنت تعاني من فرط نشاط المثانة أو سلس البول، فمن الأفضل تجنب شرب الماء قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات".

2. انتبه إلى الأشياء الأخرى التي ترطب جسمك وتجففه أثناء النهار

من المهم أيضًا الانتباه إلى عوامل أخرى تؤثر على الترطيب طوال اليوم . يمكن أن يؤدي استهلاك القهوة وكمية العرق التي تفرزها إلى الجفاف وقد يؤدي إلى استنزاف المعادن الأساسية في جسمك.

يمكن أن يعمل الكافيين كمدِّر للبول (أي أنه يجعلك تتبول أكثر ويسبب لك الجفاف). بالإضافة إلى ذلك، فهو منبه. ورغم أن حساسية الكافيين تختلف من فرد لآخر، فإن معظم التوصيات تقترح التوقف عن تناول الكافيين قبل النوم بثماني ساعات على الأقل.



يمكن أن يساهم تناول الأطعمة الغنية بالمياه في ترطيب الجسم وزيادة كمية المياه التي يحتاجها الجسم يوميًا. ومن بين الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المياه التي يمكنك تناولها الخيار والخس والكرفس والقرع والفراولة والبطيخ، والتي تتكون جميعها من أكثر من 90 % من المياه

3. انتبه إلى الأشياء الأخرى التي تؤثر على ترطيب الجسم أثناء الليل

ضع في اعتبارك أن هناك بعض العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الترطيب وعلاقته بالنوم، بما في ذلك:

التعرق الليلي: إذا كنت تميل إلى التعرق في الليل، فقد يكون لديك كمية ملحوظة من "فقدان الماء غير المحسوس" أو فقدان سوائل الجسم التي لا يمكن قياسها بسهولة ويمكن أن تساهم أيضًا في الجفاف.

التنفس من الفم: يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يتنفسون من الفم أيضًا من فقدان غير محسوس للماء أثناء الليل. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتنفسون من الفم بكثافة يطردون 42 % من الماء أكثر من أولئك الذين يتنفسون من خلال أنوفهم