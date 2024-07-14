علاج برد الصيف بمجموعة من النصائح والمشروبات.. اعرفها

كتبت مروة محمود الياس

برد الصيف، أو أعراض البرد التي تصيبك خلال الطقس الحار أحد أهم المشكلات المزعجة التي تسبب الإضرار بالصحة العامة، وبحالة الجسم وقوته وسلامته، قد يصاب البعض بهذه المشكلة نتيجة الكثير من أنواع العدوى خلال فصل الصيف، مثل عدوى المعدة، وفيروسات الأمعاء، فضلاً عن مشكلات المعدة والأمعاء، كذلك قد يعانى البعض من سيلان بالأنف وكحة، وأعراض ارتفاع درجات حرارة الجسم، مع اضطراب في حالة الجسم والضعف العام.

علاج برد الصيف

وفقا لتقرير نشر في موقع ميديسين هيلفث الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن علاج برد الصيف يمكن أن يحدث من خلال الكثير من النصائح والعلاجات المنزلية، ومن أبرز أعراض برد الصيف أن يصاب المريض بالسعال والحمى والتعرق الشديد، ومن أبرز طرق علاج برد الصيف وفقا للتقرير :

الاهتمام الشديد بتناول كميات كبيرة من المياه موزعة جيدا على فترات اليوم بالكامل دون إفراط أو تفريط، هذا الترطيب يعزز من قوة الجسم ومقاومة البرد وآلام الجسم.



الراحة بشكل كبير تساعد على علاج برد الصيف، فالإجهاد الشديد والحاد يسبب زيادة تفاقم الأعراض.

تناول مشروبات صحية كى تشعر بالترطيب ووتواجه الجفاف بشكل كبير، النعناع والبابونج والزنجبيل وغيرها مشروبات صحية ومفيدة.



الخضار بكميات كبيرة يعجل بعلاج برد الصيف ويخلصك مبكرا من أعراضه.



المكملات الغذائية تساعد بشكل كبير على علاج برد الصيف من خلال تناول فيتامينات تعزز المناعة كالزنك وفيتامين ج ولكن بعد استشارة الطبيب المختص المتابع.



جهاز البخار مفيد للغاية للتخلص من هذه الأعراض وتخفيف حدتها، فهو يساعد على التخلص من الكحة والسعال والسيلان الأنفى والاحتقان في اللوزتين والزور.