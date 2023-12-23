اليوم السابع
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السبت، 23 ديسمبر 2023 08:20 م
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أطعمة يمكن أن تخفف من احتقان الأنف.. أبرزها النعناع

السبت، 23 ديسمبر 2023 07:00 م
أطعمة يمكن أن تخفف من احتقان الأنف.. أبرزها النعناع احتقان الأنف
كتبت إيناس البنا

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يعد احتقان الأنف أمرًا شائعًا في فصل الشتاء خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية، الهواء البارد والجاف يجعل الأمر أسوأ ويمكن أن يؤدي إلى العطس والحساسية. 
 
وفقًا لموقع "healthsite"، هناك بعض الأعشاب والعلاجات المنزلية التي تساعد على تخفيف احتقان الأنف، وفيما يلي بعض العلاجات المنزلية غير الضارة التي يمكنك تجربتها للحصول على بعض الراحة.

خل التفاح

ملعقتان من خل التفاح ممزوجتان بالماء الدافئ ثلاث مرات يوميًا يمكن أن تعمل العجائب لاحتقان الأنف، ويتميز هذا النوع من الخل بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ما يخفف من الاحتقان. 

النعناع

يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تعطيه نكهة النعناع، يعمل المنثول كمزيل لاحتقان الأنف ويمكن أن يساعد في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية.

العسل

خذ ملعقتين من العسل وامزجهما بالماء الدافئ واشربه مرة واحدة كل يوم، يمتلك العسل خصائص يمكنها تهدئة الممر الأنفي وإزالة المخاط

الطعام الحار

تحتوي الأطعمة الحارة على مادة الكابسيسين التي تساعد في تنظيف الأنف المسدود وتنظيف مجرى الهواء ويساعدك على التنفس بسهولة.

الزنجبيل

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات للزنجبيل على تخفيف انسداد الأنف ومشاكل مثل التهاب الجيوب الأنفية، يمكنك إضافته إلى طعامك، أو استنشاقه مع الشاي، أو يمكنك غليه في الماء واستنشاق البخار. 

 







احتقان الأنف

تخفيف انسداد الأنف

الزنجبيل واحتقان الأنف




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