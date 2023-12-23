أطعمة يمكن أن تخفف من احتقان الأنف.. أبرزها النعناع

كتبت إيناس البنا

يعد احتقان الأنف أمرًا شائعًا في فصل الشتاء خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية، الهواء البارد والجاف يجعل الأمر أسوأ ويمكن أن يؤدي إلى العطس والحساسية.

وفقًا لموقع "healthsite"، هناك بعض الأعشاب والعلاجات المنزلية التي تساعد على تخفيف احتقان الأنف، وفيما يلي بعض العلاجات المنزلية غير الضارة التي يمكنك تجربتها للحصول على بعض الراحة.