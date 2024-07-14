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عقب محاولة اغتيال ترامب.. رئيس النواب الأمريكى يدعو لتهدئة الخطاب السياسى

الأحد، 14 يوليو 2024 05:32 م
عقب محاولة اغتيال ترامب.. رئيس النواب الأمريكى يدعو لتهدئة الخطاب السياسى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون
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أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون ضرورة رفض العنف السياسي بشدة، ورفض الخطاب المثير للانقسام في البلاد، وذلك عقب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.


وقال جونسون ، في تصريحات نقلتها صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم الأحد ، إن الكونجرس سيجري تحقيقًا في الهجوم؛ لتحديد الثغرات الأمنية وأي شئ آخر يحتاج الشعب الأمريكي إلى معرفته.


وأضاف أنه يسعى للحصول على إجابات من خلال الكونجرس حول كيفية تمكن مطلق النار من شن هجوم، أمس، خلال حدث انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه تحدث إلى وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس وطرح عليه بعض الأسئلة المحددة فيما يتعلق بالأمن الداخلي وما حدث هناك.


وتابع "علينا تهدئة التوترات، ونحن بحاجة إلى قادة جميع الأحزاب من الجانبين، لنتمكن من المضي قدمًا والحفاظ على مجتمعنا الحر الذي ننعم جميعًا بوجوده".


وانضم جونسون (جمهوري من ولاية لويزيانا) بهذه التصريحات إلى مجموعة متزايدة من المشرعين الذين يدعون الشعب الأمريكي إلى رفض الخطاب المثير للانقسام.







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