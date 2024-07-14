صورة متداولة لـ"توماس ماثيو كروكس" المتهم بتنفيذ محاولة اغتيال ترامب

كتب عبد الوهاب الجندى

في أعقاب كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، هوية المتهم بإطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب، تباينت ما أوردته التقارير الأمريكية بشأن المعلومات المتاحة عن توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاماً، والذي لقي مصرعه في الحادث.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي، اليوم الأحد، إنه حدد هوية توماس ماثيو كروكس باعتباره الشخص المتورط في إطلاق النار مساء السبت على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وجاء في البيان الذي نُشر صباح اليوم "حدد مكتب التحقيقات الفدرالي توماس ماثيو كروكس، وعمره 20 عامًا، من بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا، باعتباره الشخص المتورط في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا". وأضاف البيان أن التحقيق ما زال جاريا لاستخلاص مزيد من المعلومات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة توماس ماثيو كروكس، ويشار إلى أن بيثيل بارك تعدّ مدينة ثرية نسبيا وذات أغلبية بيضاء، وتقع في الضواحي الجنوبية لمدينة بيتسبرغ الكبرى.

وذكرت تقارير أمريكية أن كروكس كان منتسبا إلى الحزب الجمهوري، وتخرج عام 2022 من مدرسة بيثيل بارك الثانوية.

وقال كيفن روجيك، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفدرالي الميداني في بيتسبرغ، إنه لم يكن مع كروكس أي إثبات لهويته بعد مقتله في مكان الحادث، لذلك أجرى مكتب التحقيقات "فحصا للحمض النووي الخاص به" قبل الكشف عن اسم المسلح.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فقد قُتل أحد الحضور وأصيب اثنان بجروح خطرة، وأشارت تقارير إلى أن كروكس كان مسلحا ببندقية نصف آلية من طراز "إيه آر-15" (AR-15) بينما لا تزال دوافع إطلاق النار غير معلومة حتى اللحظة.