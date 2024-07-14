تايوان تدين إطلاق النار على تجمع انتخابي لترامب

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أدان الرئيس التايواني لاي تشينج تي اليوم الأحد إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا الليلة الماضية، معربا عن أمله في الشفاء السريع له.



وقال لاي -عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي- : "أفكاري وصلواتي مع الرئيس الأمريكي السابق ترامب وأتمنى له الشفاء العاجل. العنف السياسي غير مقبول بأي شكل من الأشكال على الإطلاق في ديمقراطياتنا. أقدم تعازي الصادقة للضحايا المتضررين من الهجوم".



من جانبها قالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كارين كو في بيان في وقت لاحق -نقله موقع فوكس تايوان التايواني- إن الرئيس لاي طلب من وزير الخارجية لين تشيا لونج نقل قلق تايوان إلى ريموند جرين، مدير المعهد الأمريكي في تايوان.



وفي الوقت نفسه، أعربت وزارة الخارجية التايوانية أيضا عن موقفها قائلة: "أفكارنا مع الرئيس الأمريكي السابق ترامب وجميع المتأثرين بأحداث اليوم. ليس للعنف السياسي مكان في الديمقراطية. وتقف تايوان متضامنة مع كل من يعمل على دعم القيم الديمقراطية حول العالم".