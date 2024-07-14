شاهد الكوبرا المصرية أخطر ثعبان سام فى متحف الإسماعيلية.. فيديو وصور

الإسماعيلية- صبرى غانم

فى عام 2002 انشئ معهد الحياة البرية فى كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، ثم تم تجديده فى عهد الدكتورة داليا منصور عميد الكلية الحالى .

ومتحف الحياة البرية يضم العديد من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحنطة تشاهدها محنطة كأنها حية ويعتبر أول متحف للحياة البرية على مستوى الجامعات المصرية .

ويستقبل المتحف العديد من الزيارات المختلفة من الجامعات المصرية ومدارس محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، والمتحف يضم العديد من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة داخل المتحف والذى يضم أكثر من 24 نوعا من الطيور والزواحف والحيوانات فى مختلف الأعمار والبيئات الطبيعية المختلفة.

وأجرى تليفزيون اليوم السابع جولة داخل متحف الحياة البرية في كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس فى محافظة الإسماعيلية، وقال الدكتور أحمد صلاح رئيس قسم الحياة البرية بكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس، أن من ضمن الزواحف المحنطة داخل المتحف ثعبان الكوبرا الذى يعتبر من أخطر الثعابين السامة، والقوية التى تصيب عدوها بالشلل فى العضلات وخاصة الإنسان حيث ينتشر السم فى جسم الإنسان حتى يصل إلى عضلات الجسم فيموت المصاب بالخنق لانه لايستطيع التنفس بسبب سم الكوبرا .

وأضاف الدكتور أحمد صلاح، أن الكوبرا تعيش فى الصحراء أو الأماكن المهجورة وتقوم الكوبرا بوضع بيضها فى وسط النمل أحيانا ظنا منها أن النمل سيحمى بيضها من أى خطر .



وأشار إلى أن الكوبرا يمكنها رش السم على عدوها أو أى حد يهاجمها من مسافة متر أو أكثر عن طريق رفع عنقها لأعلى ثم بخ السم وممكن ان يؤدى سمها اذا أصاب عيون فريستها فإنه يسبب العمى للفريسة.

وقال إن الكوبرا المصرية تعتبر تانى أخطر كوبرا على مستوى العالم وتسبب وفيات كبيرة لأنها عنيفة وكمية سمها كبيرة جدا والكوبرا تعيش حتى عمر 10 سنوات.

وأشار إلى أن العدو الأول لها هو الإنسان الذى يهاجمها نظرا لمحاولته اصطيادها للحصول على جلدها ويعتبر النمس هو أقوى حيون يمكنه التغلب على الكوبرا لانه يقاوم سمها.

وأضاف الدكتور أحمد صلاح أن هناك أنواع أخرى داخل المتحف من الحيات ومنها الطريشة وأماكن تواجدها فى الرمال الصفراء والصحارى واكوام القش وسم الطريشة يختلف عن سم الكوبرا، حيث أن سم الطريشة يؤدى إلى نزيف الفريسة ثم الموت وتتغذى الطريشة على الزواحف والفئران وتبيض الطريشة من من 8 الى 23 بيضة، ولكن عدد البيض لايصل إلى مرحلة البلوغ.

وحذر الدكتور أحمد صلاح المشاهدين بأن يحذرو من أماكن تجميع القش والرمال الصفراء والصحراء وعندما مشاهدة أى ثعبان أو حية لابد أن نتركهم يهربون دون التعدي عليهم.



الطريشة-في-متحف-الحياة-البرية-بالإسماعيلية-



الكوبرا



الكوبرا-المصرية-فى-متحف-الحياة-البرية-بالإسماعيلية



الكوبرا-المصرية-في-المتحف



