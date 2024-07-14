اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلطنة عمان تدين بشدة قصف الاحتلال للمدنيين العزل فى خان يونس بقطاع غزة

الأحد، 14 يوليو 2024 02:41 ص
سلطنة عمان تدين بشدة قصف الاحتلال للمدنيين العزل فى خان يونس بقطاع غزة وزير سلطنة عمان
أ ش أ

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أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقصف الجوي الذي استهدفت به قواتُ الاحتلال الإسرائيلي المدنيين العزّل في مواصي خان يونس بقطاع غزّة وأسفر عن استشهاد وإصابة المئات من النساء والأطفال وكبار السن.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن بيان وزارة الخارجية العمانية أنّ الهجوم يُعدُّّ عملًا إرهابيًا صريحًا وبرهانًا جديدًا لسياسة الإبادة المتعمدة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة تجاه الشعب الفلسطيني، في انتهاك صريح للقوانين والمواثيق الدولية الداعية لحماية وصون المدنيين، واستخفافًا من قِبل حكومة دولة الاحتلال الاسرائيلى بكافة القرارات والمطالبات الدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار.

وجددت سلطنة عُمان مناشدتها للمجتمع الدولي لوضع حدٍ للانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الإرهاب التي ترتكبها منذ شهور دون رادع أو حسيب.







الاحتلال

عمان

خان يونس

فلسطين




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