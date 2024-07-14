سفير فرنسا بالقاهرة: نتقاسم مع مصر هدف تحقيق السلام للشعوب.. فيديو

كتبت: هناء أبو العز

أكد سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه على عمق علاقات التعاون التى تربط بين بلاده ومصر فى كافة المجالات.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير خلال حفل الاستقبال الذى نظمته السفارة الفرنسية مساء اليوم الأحد بمناسبة العيد الوطنى بحضور عدد من الوزراء والسفراء والدبلوماسيين.

وقال أن فرنسا متمسكة للغاية باستقرار ورخاء مصر، تلك الدولة المهمة للغاية للعالم العربى.

وأشار السفير إلى التعاون بين البلدين فى مجال التعليم العالى.. مضيفاً انه بالنسبة للجامعة الفرنسية فى مصر، فنحن نبذل كل الجهود من أجل تحقيق انطلاقة تحقيق انطلاقة جديدة من خلال الحرم الجامعى الجديد رائع التصميم هو فى حيز التنفيذ حالياً، بجانب وسائل جديدة مخصصة للجامعة وتخصصات جديدة تتواكب بصورة كاملة مع احتياجات سوق العمل، ستفتح أبوابها ابتداءً من العام الدراسى المقبل.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقليمية والدولية.. اوضح أن فرنسا ومصر تتقسمان نفس الأهداف التى يتعين تحقيقها بصورة فورية من خلال وضع نهاية لآلام المدنيين فى غزة، وعلى المدى الطويل وضع حل سياسى دائم يلبى التطلعات المشروعة للشعوب حيز التنفيذ ومن دون تأخير، ونحن نعمل معاً من دون كلل لتحقيق ذلك.

كما أشار إلى استضافة بلاده لدورة الالعاب الأوليمبية والبارالمبية القادمة.

ومن جانبه.. أعرب وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور عن امتنانه للمشاركة فى إحتفال العيد الوطنى لفرنسا نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وقال أن مشاركتنا بهذه المناسبة تعكس عمق العلاقات التاريخية والمتأصلة التى تربط بين مصر وفرنسا والتى تقوم على الإحترام المتبادل والتعاون البناء فى مختلف المجالات.

وأضاف أن فرنسا كانت ولاتزال شريكًا استراتيجيًا لمصر خاصة على مستوى العلاقات الثقافية والتعليمية.. مشيرا إلى دور فرنسا البارز فى دعم التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.

وأعرب عن التقدير للدعم المستمر الذى تقدمه فرنسا فى مجالات البحث العلمى والابتكار.. لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا فى الآونة الأخيرة حيث نعمل سويًا على تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات فى مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وأشار فى هذا الصدد إلى الإتفاق الإطارى للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية والدى تم توقيعه فى مستهل هذا الشهر بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وسفارة فرنسا بالقاهرة والذى يؤكد على حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافى والعلمى والبحثى مع فرنسا.

كما أبرز وزير التعليم العالى فتح مزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل والدولى وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى التعاون مع الجامعات العالمية ذات التصنيفات الدولية المتميزة.