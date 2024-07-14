انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة أولمبياد الشركات الناشئة بجامعة القناة غدا

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن إنطلاق التصفيات النهائية لمسابقة أولمبياد الشركات الناشئة بجامعة قناة السويس غداً الإثنين الموافق 15 يوليو والتي ينظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة، وتأتي المسابقة بإشراف عام الدكتور ضياء خليل مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأفاد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا البرنامج إلى دعم طلاب وباحثي الجامعات المصرية الذين يمتلكون أفكارًا ابتكارية ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي وإنشاء شركات ناشئة.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن 25 فريقًا يشارك من مسار الطلاب من الكليات المختلفة كلية التجارة ، كلية العلوم، كلية الطب البيطري والطب البشري، كلية الزراعة، كلية العلوم، كلية الهندسة، الكلية المصرية الصينية، كلية الحاسبات كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وستقام الفعالية في قاعة الاحتفالات الكبرى في تمام الساعة التاسعة صباحًا غداً الاثنين الموافق 15 يوليو2024، بحضور مجموعة من رجال الأعمال والخبراء في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتقديم الإرشاد والدعم للمشاركين بالإضافة إلى هيئة الاستثمار وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الدكتورة أفنان بركات مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة أن المسابقة يشارك بها ثلاث فرق من مسار الباحثين من الكليات التالية كلية العلوم، كلية الزراعة، كلية الطب البيطري.