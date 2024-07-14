حياة كريمة فى البلد.. تعرف على مشروعات المبادرة بقرية سندبسط بالغربية.. صور

الغربية محمد طارق

مشروعات كثيرة تم الانتهاء من إنشاءها وتشطيبها داخل قري الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك لتدخل الخدمة ويستفيد منها الأهالي، لتصبح واقع ملموس بعد أن كانت حلم صعب المنال لدي سكان تلك القري.

ويرصد "اليوم السابع" مشروعات المبادرة الرئاسية بمجلس قروي سندبسط بالتابع لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، ومن أهمها "مركز طب الأسرة، مركز الشباب، مجمع الخدمات، المجمع الزراعي البيطري، توصيل الغاز الطبيعي، توصيل مياة الشرب، محطة الصرف الصحي، خطوط الكهرباء والكابلات الجديدة" والعديد من الخدمات التي حولت القرية إلي مدينة صغيرة تتمتع بكافة الخدمات العامة والمرافق

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القـرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934 مشروع داخل (54) قرية و( 88 ) تابع فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.



النشاط الصيفي



محطة الصرف الصحي



مركز طب الأسرة



