حياة كريمة.. استمرار العمل بمشروعات الصرف بقرى النمسا والقرايا فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

سلسلة من مشروعات الصرف الصحى تتم على قدم وساق لدعم قرى ونجوع الأقصر، ضمن قائمة المشروعات القومية في المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة".

ويتم العمل في عدد من المشروعات القومية بمركز ومدينة إسنا لخدمة القرى والنجوع المختلفة وأبرزها مشروعات الصرف الصحى وتوصيله بالقرى والنجوع، حيث تابع ياسر حلمي عباس رئيس الوحدة المحلية بمجلس قروى النمسا، أعمال الصرف الصحي بالنمسا ناحية طريق طراد النيل الشرقى ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك إستمرار العمل بالصرف الصحي في قرية القرايا، وذلك تحت إشراف المهندس محمود عبدالعاطي من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجهاز مشروعات محافظه الأقصر، وبناءاً على توجيهات الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد محمود رزق رئيس مدينة إسنا، تفاصيل العمل في مشروع الصرف الصحى المتكامل بالتعاون مع شركة مياه الأقصر، حيث يتم تنفيذه بإشراف مسئولي البنك وشركة المياه ومحافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم إطلاقه منذ سنوات برعاية البنك الإفريقي للتنمية، والذي يخدم 8 قرى بإسنا من قرى حياة كريمة والتي تشمل ما يلي:- (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، بإجمالى حوالي 237 ألف نسمة.

وأكد الدكتور محمد رزق، في بيان صحفى، إنه تتم حالياً الأعمال بمحطة معالجة صرف صحي الكيمان بمركز إسنا بطاقة 28/21 ألف م3/يوم، وأيضا خطى الطرد الرئيسى والسيب النهائي قطر 900 مم بطول 14 كم و700 مم بطول 10.5 كم بكيمان المطاعنة، وخط طرد رئيسي قرية توماس3 قطر 700 مم بطول 14 كم، بجانب الأعمال بقرية أصفون المطاعنة (محطة الرفع وشبكة الانحدار) وقرية الكيمان (محطة الرفع الرئيسية).



استمرار الصرف الصحي بالنمسا ناحية طريق طراد النيل الشرقى



إستمرار العمل بالصرف الصحي في قرية القرايا



العمل بالصرف الصحي بالنمسا ناحية طريق طراد النيل الشرقى