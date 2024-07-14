اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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حاكم ولاية بنسلفانيا: محاولة اغتيال ترامب غير مقبولة ومأساوية

الأحد، 14 يوليو 2024 10:15 م
حاكم ولاية بنسلفانيا: محاولة اغتيال ترامب غير مقبولة ومأساوية ترامب
أ ش أ

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أكد حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن الخلافات السياسية يجب ألا تواجه أبدا بالعنف، مشددا في الوقت ذاته على أن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غير مقبولة ومأساوية.


وخلال مؤتمر صحفي له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، إنه ينبغي على السياسيين العمل على تهدئة حدة التوتر، مطالبا كافة القادة السياسين الترفع عن الخطابات السياسية الساخنة وخفض لهجة الخطاب السياسي.
وبين حاكم ولاية بنسلفانيا الوقت ذاته أن التحقيقات لا تزال مستمرة من قبل أجهزة الأمن المختصة.


وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد له -خلال اتصال هاتفي- أنه سيوفر كافة الأمكانيات وكل ما تحتاجه الولاية من أجل مواجهة هذا الأمر.







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