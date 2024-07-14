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حاكم ولاية بنسلفانيا: إنه تم إطلاعى على الوضع وأدين العنف السياسى

الأحد، 14 يوليو 2024 02:09 ص
حاكم ولاية بنسلفانيا: إنه تم إطلاعى على الوضع وأدين العنف السياسى ترامب
أحمد علوى

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أدان حاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي جوش شابيرو العنف السياسي وقال إنه تم إطلاعه على الحادث في تجمع دونالد ترامب.

وقال شابيرو في تغريدة على موقع X: "إن العنف الذي يستهدف أي حزب سياسي أو زعيم سياسي أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف، "ليس لها مكان في ولاية بنسلفانيا أو الولايات المتحدة. لقد تم إطلاعي على الوضع، والسلطات متواجدة في مكان الحاث في مقاطعة بتلر ويعملون مع شركائنا الفيدراليين والمحليين."

وسمع دوي انفجارات قوية قبل سقوط ترامب. ثم ساعده العناصر على الوقوف، وكانت الدماء على وجهه. كان يصرخ مرة أخرى على الحشد ورفع قبضته. ومن ثم تم نقله إلى سيارة وإجلائه من مكان الحادث.

ووقع منذ قليل إطلاق نار ‏خلال كلمة ترمب أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وتم نقل ترامب على الفور من الموقع وسط انتشار أمني كبير.

ورفع ترمب يده ملوحاً للحضور للتأكيد أنه بخير.

 
 






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