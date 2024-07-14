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إصابة ترامب فى حادثة إطلاق نار أثناء تجمع انتخابى فى ولاية بنسلفانيا

الأحد، 14 يوليو 2024 01:36 ص
إصابة ترامب فى حادثة إطلاق نار أثناء تجمع انتخابى فى ولاية بنسلفانيا ترامب
أحمد علوى

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أظهرت لقطات إصابة المرشح الرئاسى الامريكى دونالد ترامب في وجهه بعد إطلاق نار أثناء كلمة له أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وعلى الفور قام عملاء الخدمة السرية بإخراج الرئيس السابق دونالد ترامب من المسرح بعد سقوطه على الأرض خلال تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.

ترامبز

وسمع دوي انفجارات قوية قبل سقوط ترامب. ثم ساعده العناصر على الوقوف، وكانت الدماء على وجهه. كان يصرخ مرة أخرى على الحشد ورفع قبضته. ومن ثم تم نقله إلى سيارة وإجلائه من مكان الحادث.

ووقع منذ قليل إطلاق نار ‏خلال كلمة ترمب أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وتم نقل ترامب على الفور من الموقع وسط انتشار أمني كبير.

ورفع ترمب يده ملوحاً للحضور للتأكيد أنه بخير.

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