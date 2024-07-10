جامعة طنطا تطلق 12 قافلة شاملة لخدمة القرى الأكثر احتياجا بالغربية

الغربية محمد طارق

أطلقت جامعة طنطا 12 قافلة تنموية شاملة خلال الـ 6 أسابيع الأخيرة، لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شملت قرى السجاعية مركز المحلة الكبرى، وشيشتا بمركز زفتى، ونجريج بمركز بسيون، وكفر الدوار بمركز بسيون، والعتوة البحرية بمركز قطور، وكنيسة دمشيت مركز طنطا، وشابور مركز كوم حمادة، وحصة ابار مركز بسيون، ومنصورية الفرستق مركز كفر الزيات، والبنوان مركز المحلة الكبرى وميت الرخا مركز زفتى، وميت عساس مركز سمنود.

وذلك بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على 11244 حالة من خلال 15 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 750 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر 42809 رؤوس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة، وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

667 حالة في جراحة المخ والأعصاب، و1104 حالة في عيادة طب الأطفال، و1281 بجراحة العظام، و1150 بعيادة الأمراض الجلدية، و1173 بأمراض الباطنة، و425 بعيادة جراحة المسالك البولية، و1033 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و233 بعيادة الجراحة العامة، و493 بعيادة الأمراض الصدرية، و281 بالنفسية والعصبية، و1505 بعيادة طب وجراحة العيون، و250 بعيادة القلب والأوعية، و685 بعيادة التحاليل، و226 بعيادة تنظيم الأسرة، و738 بالمبادرات.

كما تم تحويل 750 حالة مستشفيات جامعة طنطا بواقع 92 جراحة مخ وأعصاب، 22 أطفال، 112 عظام، 49 جلدية، 46 باطنة، 37 مسالك بولية، 78 انف واذن وحنجرة، 43 جراحة عامة، 29 الصدر،22 نفسية وعصبية،187 طب وجراحة العيون. 33 قلب واوعية دموية.

كما تم توزيع 3000 نسخة كتاب مراجعة نهائية للمراجعة النهائية لطلاب شهادة الثانوية العامة خلال، قوافل الجامعة ولأبناء العاملين ضمن قوافل المساعدات.

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 622 مواطن، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية وتثقيف صحي لأهالي القري عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.