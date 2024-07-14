تيفاني ترامب : والدى سيواصل القتال من أجل الولايات المتحدة

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أكدت تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن العنف السياسي ليس هو الحل أبدا معربة عن شكرها لعناصر الخدمة السرية وسلطات إنفاذ القانون على التدخل بلا خوف أمس السبت عندما تعرض والدها لمحاولة اغتيال في ولاية "بنسلفانيا".



وقالت تيفاني في تغريدة لها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بثتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد "إن والدها مقاتل وسيواصل القتال من أجل الشعب الأمريكي والولايات المتحدة".



وكان ترامب قد تعرض الليلة الماضية لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه خطابا أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا ، حيث أصيب إثرها بجروح في أذنه وأسفر إطلاق النار عن مقتل شخص من الحاضرين كان بجواره وإصابة اثنين آخرين ، فيما قتل رجال الخدمة السرية مطلق النار.