تعليم دمياط: نهدف لتحقيق بيئة تعليمية صالحة لحل مشكلة الكثافة

دمياط - معتز الشربينى

أكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن مديرية التربية والتعليم تعمل خلال الفترة الحالية علي حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس من خلال استثمار الفراغات وإعادة تدوير المباني والعديد من الحلول المناسبة، بناء علي توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، مؤكدا أن محافظة دمياط تستطيع وتملك من الإمكانيات المتاحة لحل تلك المشكلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده "وكيل الوزارة" اليوم بمسؤلي المراحل التعليمية ومديري المدارس بادارتي كفر البطيخ التعليمية، ودمياط الجديدة وذلك بقاعة مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية بدمياط الجديدة، بحضور د. رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء وبكر عيد مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية وصابر احمد وكيل إدارة دمياط الجديدة ومسؤولي المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية ومديري المدارس.

وأوضح "وكيل الوزارة" أنه تفقد جميع مدارس المحافظة لاكتشاف الموارد المادية والبشرية علي أرض الواقع والعمل علي اعادة تدويرها بشكل مختلف لتشغيلها وفقاً للإمكانيات المتاحة، مشيرا أن رؤية المديرية خلال الفترة الماضية تتفق تمام مع رؤية الوزارة الحالية وهي السعى بكل جد لحل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس بالإضافة إلي السعى لإلغاء الفترات المسائية وضم المدارس التي تعمل بأكثر من إدارة داخل السور الواحد ونقل جميع المنتدبين كليا بين الإدارات التعليمية وسد العجز في معلمي المواد الأساسية.

وأضاف أنه تم تعديل واصدار العديد من القرارات المنظمة للعملية التعليمية حسب رؤية واضحة تهدف تحقيق الصالح العام للتعليم بالمحافظة.

كما ناقش "وكيل الوزارة" خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات بالمدارس مؤكدا علي إخطار جميع الطلاب الذين لهم دور ثان وعمل مجموعات تقوية لهم بالمدارس مجانية بالإضافة إلي وضع خطة علاجية للطلاب الضعاف الذين يعانون من صعوبات التعلم مؤكدا أن المديرية تسعي لبدأ العام الدراسي الجديد بدون صعوبات تعلم لأي من طلابها

وناشد "وكيل الوزارة" جميع الحضور بالتكاتف والعمل بكل جد لتحقيق الهدف الأسمى وهو تحقيق بيئة تعليمية صالحة للتعلم مؤكدا أن المدرسة حياة ومصنع لتشكيل شخصية الطالب.