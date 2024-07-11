الأولى على التعليم الفنى بدمياط تتمنى دخول كلية تكنولوجيا صناعة

دمياط - هيثم مراد

أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم مساء اليوم نتيجة الدبلومات الفنيه، وكذلك الاعلان عن اسماء اوائل الدبلومات على مستوى الجمهورية.

والتقي " اليوم السابع" الطالبة انتصار هويدي الأولي على الجمهورية في التعليم الفني من محافظة دمياط والتي بدأت حديثها قائلة: " ما حققته من نجاح كان نتيجة تعب طوال العام، انتظرت تلك اللحظة منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه إلي التعليم الفني"

وأضافت: " رأيت أن التعليم الفني يعطي فرصا مناسبة لأبنائه، لا يقل أهمية عن الثانوي العامة لينا مواد صعبة للغاية لم يكن النجاح أمرا سهلا إذا لم تجتهد"

وتابعت: " شقيقتي كانت الداعم الأول لي، رأيت ما قدمته خلال عامها الدراسي الماضي من تعب وجهد، لم أكن أحقق مركزا متقدما مثل هذا بدون دعمها لي"

وأضافت: " كلية تكنولوجيا صناعة وطاقة هي خطوتي القادمة، سأعيش من أجل تحقيق هذا الحلم أن أصبح أحد طلابها، اعتقد أنني اقتربت كثيرا من تحقيق هذا الأمر"

واختتمت حديثها قائلة: " رسالتي لرفقائي قدمنا عاما دراسيا مميزا، كنا نعيش لحظات صعبة جدا اثناء الامتحان ما حققناه من نجاح كافياً من أجل أن نفخر بأنفسنا وما أنجزناه، لو لم اكن من بين أوائل الجمهورية كنت سأفخر بأي نجاح أحققه بعد عاما دراسيا شاقاً للغاية"