المدعى العام لمقاطعة بتلر: إطلاق النار على ترامب أمر فوضوي

أحمد علوى

وصف ريتشارد جولدينجر، المدعي العام لمقاطعة بتلر، مشهد إطلاق النار في تجمع انتخابي لدونالد ترامب في بنسلفانيا بأنه "فوضوي".

وقال لمراسل شبكة سي إن إن أندرسون كوبر: "إنه أمر جنوني حقًا في الوقت الحالي". وأضاف أنه لا يعرف عدد الأشخاص الذين ما زالوا متواجدين حاليًا في مكان الحادث وأن السلطات ليس لديها أي معلومات عن هوية مطلق النار المزعوم.

وقال جولدينجر إن مقاطعة بتلر تقع مباشرة شمال مقاطعة أليغيني، حيث تقع بيتسبرغ. وقال إن المقاطعة تبلغ مساحتها حوالي 65٪ جمهوريًا وهي ريفية جزئيًا.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب، إن ترامب بخير، وإنه يخضع للفحص في منشأة طبية محلية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونج في بيان "يشكر الرئيس ترامب رجال إنفاذ القانون ورجال الاستجابة الأولية على تحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع. إنه بخير ويخضع للفحص في منشأة طبية محلية. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا".

كان المكان مهجورا حيث سقطت الكراسي وغطت الشرطة المسرح بشريط أصفر. وأظهرت لقطات الفيديو تحليق مروحية في السماء ورجال الشرطة يسيرون في المنطقة. كما شوهد رجال شرطة مسلحون على سطح بالقرب من المسرح حيث كان ترامب يقف.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى إحاطة أولية بشأن الحادث.